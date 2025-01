Neuwieder Stadtteile 2025 Kreisel in Niederbieber soll attraktiver werden Regine Siedlaczek 13.01.2025, 18:00 Uhr

i Der sogenannte Bieberkreisel in Niederbieber soll attraktiver gestaltet werden. Jörg Niebergall

Verschönerung und Gemeinschaft stehen in den Neuwieder Stadtteilen Niederbieber, Heddesdorf und Altwied für 2025 auf dem Plan. In Altwied bremst die Dauerbaustelle allerdings Veranstaltungen aus.

Ortsverschönerungen, Unterstützung von Vereinen und eine Baumaßnahme, die sich auch durch das neu begonnene Jahr zieht: In den Stadtteilen Niederbieber, Heddesdorf und Altwied steht in diesem Jahr einiges auf der Tagesordnung. Die Ortsvorsteher gehen mit viel Engagement an die Arbeit.

