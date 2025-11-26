Keine Gefahr für Menschen Kreis Neuwied schützt sich vor der Blauzungenkrankheit 26.11.2025, 11:24 Uhr

i Nach einem Fall der Blauzungenkrankheit im Saarland fallen jetzt auch Teile des Kreises Neuwied ins Schutzgebiet. Peter Kneffel/dpa. picture alliance/dpa

Noch gibt es keinen Fall der Blauzungenkrankheit im Kreis Neuwied, aber nach einem Fall im Saarland fällt auch dieser ins Schutzgebiet. Vor allem Tierhalter müssen Bescheid wissen.

Im Saarland wurde am 6. November ein Fall der Blauzungenkrankheit bei einem Wiederkäuer festgestellt. Darauf reagiert jetzt auch der Kreis Neuwied: Hier gibt es zwar bislang keinen Fall der Tierseuche, weite Teile des Kreises fallen aber in das Schutzgebiet rund um den Ausbruchsort im Saarland, teilt der Kreis auf Anfrage mit.







