Solide Finanzen Kreis Neuwied schreibt auch 2025 eine „schwarze Null“ 11.12.2024, 15:43 Uhr

i Im Kreishaus in Neuwied wird die Ausländerbehörde für 1,4 Millionen Euro umgebaut. Jörg Niebergall

Gemessen an den Vorzeichen geht der Kreis Neuwied mit einem solideren Haushalt ins neue Jahr, als viele gedacht hätten. Vor allem die Einnahmen über die Kreisumlage mildern die teils massiven „Einschläge“ in Form von Kostensteigerungen ab.

Die Wirtschaft an Rhein und Wied steht offenbar stabiler da als anderswo in Rheinland-Pfalz. Dabei leidet auch sie unter der Konjunkturflaute. Allerdings, so beschreibt es Landrat Achim Hallerbach, gibt es im Kreis einen gesunden Mix aus größeren Industriebetrieben und kleineren Unternehmen in unterschiedlichen Branchen, der die Auswirkungen der Wirtschaftskrise weniger schmerzhaft zu halten scheint.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen