In Eifel, NRW und Belgien Kreis Neuwied: Rauchgeruch wegen Waldbränden Daniel Dresen 16.08.2026, 14:22 Uhr

i Waldbrand im Tal der wilden Endert. Zwischen Büchel und Greimersburg bekämpft die Feuerwehr einen Großbrand. Weitere gab es in Belgien und Nordrhein-Westfalen. Die Rauchwolken verschmutzen auch die Luft im Kreis Neuwied. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Das Lagezentrum Bevölkerungsschutz Rheinland-Pfalz informiert über anhaltenden Rauch- und Brandgeruch im Kreis Neuwied. Ursache sind Waldbrände in der Eifel, in Nordrhein-Westfalen und Belgien. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.

Seit Samstag Abend informiert das Lagezentrum Bevölkerungsschutz Rheinland-Pfalz über landesweit auftretenden Rauch- und Brandgeruch, der auch den Kreis Neuwied erreicht hat. Die Ursache für die Luftverschmutzung sind Waldbrände in der Eifel, im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen und im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien.







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