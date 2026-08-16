Das Lagezentrum Bevölkerungsschutz Rheinland-Pfalz informiert über anhaltenden Rauch- und Brandgeruch im Kreis Neuwied. Ursache sind Waldbrände in der Eifel, in Nordrhein-Westfalen und Belgien. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.
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Seit Samstag Abend informiert das Lagezentrum Bevölkerungsschutz Rheinland-Pfalz über landesweit auftretenden Rauch- und Brandgeruch, der auch den Kreis Neuwied erreicht hat. Die Ursache für die Luftverschmutzung sind Waldbrände in der Eifel, im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen und im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien.