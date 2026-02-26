Bezahlbarer Wohnraum Kreis Neuwied: Nur wenige neue Sozialwohnungen geplant Daniel Dresen 26.02.2026, 10:00 Uhr

i Ein Positivbeispiel aus Bad Hönningen: Leerstehende Gewerbeflächen im Forum werden zu Sozialwohnungen umgebaut. Daniel Dresen

In Zeiten steigender Mieten ist für Menschen mit geringem Einkommen die Suche nach bezahlbarem Wohnraum besonders schwierig. Sozialwohnungen sollen Abhilfe schaffen. Doch auch im Kreis Neuwied ist der Bau solcher Wohnungen eher die Ausnahme.

Etwa 36.000 Sozialwohnungen gibt es derzeit in Rheinland-Pfalz für Menschen mit geringem Einkommen. Die Einkommensgrenze für Einpersonenhaushalte beträgt 19.998,91 Euro, bei Zweipersonenhaushalten 28.665,10 Euro. Um eine solch staatlich geförderte Wohnung mit günstigem Mietpreis zu bekommen, müssen Interessierte zuvor einen Wohnberechtigungsschein beantragen.







