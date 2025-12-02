Kreis Neuwied investiert mehr als 15 Millionen Euro

Die Aufgabe für die Neuwieder Kreisverwaltung, einen ausgeglichenen Kreishaushalt präsentieren zu können, bleibt knifflig. Für 2026 ist das gelungen. Es steht sogar ein kleiner Überschuss in Aussicht. Doch es gibt auch ein großes Aber.
Die guten Nachrichten vorweg: Der Kreis Neuwied wird auch im nächsten Jahr in der Lage sein, Geld in zweistelliger Millionenhöhe etwa in Schulen und Kreisstraßen zu investieren. Zudem gelingt es, die kurzfristige Verschuldung für das laufende Verwaltungsgeschäft weiter herunterzufahren.