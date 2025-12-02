Finanzlage im Jahr 2026 Kreis Neuwied investiert mehr als 15 Millionen Euro Ralf Grün 02.12.2025, 15:00 Uhr

i In das Wiedtal-Gymnasium Neustadt fließt beim Schulbau 2026 das meiste Geld: Schon beim Termin vor Ort (von links nach rechts) haben Rüdiger David, Abteilungsleiter des Immobilienmanagements der Neuwieder Kreisverwaltung, der Erste Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach, Florian Kropf vom Immobilienmanagement des Kreises, Landrat Achim Hallerbach und Schulleiter Thorsten Mehlfeldt vor gut einem Jahr einen Blick auf die geplanten Baumaßnahmen am Wiedtal-Gymnasium in Neustadt geworfen. Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied. Martin Boden/Kreisverwaltung Neuwied

Die Aufgabe für die Neuwieder Kreisverwaltung, einen ausgeglichenen Kreishaushalt präsentieren zu können, bleibt knifflig. Für 2026 ist das gelungen. Es steht sogar ein kleiner Überschuss in Aussicht. Doch es gibt auch ein großes Aber.

Die guten Nachrichten vorweg: Der Kreis Neuwied wird auch im nächsten Jahr in der Lage sein, Geld in zweistelliger Millionenhöhe etwa in Schulen und Kreisstraßen zu investieren. Zudem gelingt es, die kurzfristige Verschuldung für das laufende Verwaltungsgeschäft weiter herunterzufahren.







