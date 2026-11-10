Nach dem Gen-Z-Protest
Kreis Neuwied investiert massiv in seine Schulen
So sauber und neu sehen Toiletten an Schulen selten aus. Das war ein Grund, warum Schüler am letzten Oktobersamstag bundesweit d
So sauber und neu sehen Toiletten an Schulen selten aus. Das war ein Grund, warum Schüler am letzten Oktobersamstag bundesweit demonstriert haben. (Symbolfoto)
Frank Rumpenhorst. picture alliance / dpa

Hätten Schüler an Rhein und Wied gute Gründe, für die Ausstattung ihrer Lehranstalten auf die Straße zu gehen? Die Kreisverwaltung informiert über geplante Maßnahmen an Schulen in ihrer Trägerschaft.

Lesezeit 2 Minuten
Haben Schüler im Kreis Neuwied Grund, für einen besseren Zustand der Schulen, der Toilettenanlagen oder der Ausstattung auf die Straße zu gehen? Das wollte unsere Zeitung von der Kreisverwaltung wissen. Wegen dieser und anderer Themen hatten am letzten Oktobersamstag bundesweit mehr als 180.
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