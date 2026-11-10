Hätten Schüler an Rhein und Wied gute Gründe, für die Ausstattung ihrer Lehranstalten auf die Straße zu gehen? Die Kreisverwaltung informiert über geplante Maßnahmen an Schulen in ihrer Trägerschaft.
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Haben Schüler im Kreis Neuwied Grund, für einen besseren Zustand der Schulen, der Toilettenanlagen oder der Ausstattung auf die Straße zu gehen? Das wollte unsere Zeitung von der Kreisverwaltung wissen. Wegen dieser und anderer Themen hatten am letzten Oktobersamstag bundesweit mehr als 180.