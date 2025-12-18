Auszeichnung des Landes Kreis Neuwied hat vier neue Träger der Ehrennadel Jörg Niebergall 18.12.2025, 14:00 Uhr

i Die Geehrten Margret Heßler (links), Anna Scharenberg (3. von links), Heinz-Jürgen Dröge (2. von rechts) und Edeltraud Billinger (rechts) mit Landrat Achim Hallerbach (2. von links). Jörg Niebergall

Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz wird für besonderes Engagement verliehen. Jetzt wurden drei Frauen und ein Mann aus dem Kreis Neuwied geehrt, die sich seit Jahrzehnten für Brauchtum, ihre Gemeinde und vor allem für andere einsetzen.

„Ich finde, es gibt kaum eine angebrachtere Zeit für unsere Feierstunde als den Advent und die bevorstehende Weihnachtszeit“, begann Landrat Achim Hallerbach seine Ansprache anlässlich der Verleihung der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz an Edeltraud Billinger (Linz), Margret Heßler, Anna Scharenberg (beide Hausen) und Heinz-Jürgen Dröge (Bad Hönningen) im Neuwieder Roentgen-Museum.







