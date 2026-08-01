Nach Flächenbrand bei Buchholz
Kreis Neuwied: Gefahr eines Waldbrands hat zugenommen
Die anhaltende Trockenheit hält die Feuerwehr in Rheinland-Pfalz seit Wochen auf Trab. Im Kreis Neuwied ist bislang glücklicherw
Die anhaltende Trockenheit hält die Feuerwehr in Rheinland-Pfalz seit Wochen auf Trab. Im Kreis Neuwied ist bislang glücklicherweise nichts Größeres passiert.
Harald Tittel. dpa

Neuwieds Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur Holger Kurz spricht über das Risiko eines Waldbrands und wie sich die Feuerwehr vorbereitet. Angesichts der Feuer in Südeuropa betont er aber auch, dass die Vegetation bei uns weniger anfällig ist.

Lesezeit 2 Minuten
Dass es im Kreis Neuwied in diesem Sommer noch nicht zu einem Waldbrand gekommen ist, ist eigentlich vor allem Zufall. „Theoretisch kann in drei Minuten der Piepser losgehen“, sagt Holger Kurz, Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur des Kreises, im Gespräch mit unserer Zeitung.
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