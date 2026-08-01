Neuwieds Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur Holger Kurz spricht über das Risiko eines Waldbrands und wie sich die Feuerwehr vorbereitet. Angesichts der Feuer in Südeuropa betont er aber auch, dass die Vegetation bei uns weniger anfällig ist.
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Dass es im Kreis Neuwied in diesem Sommer noch nicht zu einem Waldbrand gekommen ist, ist eigentlich vor allem Zufall. „Theoretisch kann in drei Minuten der Piepser losgehen“, sagt Holger Kurz, Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur des Kreises, im Gespräch mit unserer Zeitung.