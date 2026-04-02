Anfang des Jahres haben Unbekannte auf mehreren Friedhöfen im Kreis Neuwied Grabschmuck gestohlen. Worauf es die Täter konkret abgesehen hatten und auf was bei der Gestaltung von Gräbern geachtet werden sollte, erklärt das Polizeipräsidium Koblenz.
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Friedhöfe sollten für die Toten eigentlich die letzte Ruhestätte sein. Ihre öffentlich zugänglichen Gräber werden von den Hinterbliebenen häufig für viel Geld gepflegt und geschmückt. Letzteres ruft offensichtlich Kriminelle auf den Plan, die Grabstätten als Selbstbedienungsladen betrachten.