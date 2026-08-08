Wohlfühlbeutel für Krebskranke Krankheit kehrt ins Leben der Puderbacher Helfer zurück Justin Buchinger 08.08.2026, 18:00 Uhr

i Tausende Wohlfühlbeutel hat der Verein schon an Krebspatienten verschickt. Justin Buchinger

Tausende Wohlfühlbeutel hat der Verein von Charlotte Platzert und Bernd Hänel schon an Krebspatienten verschickt. Doch nun ist die Krankheit wieder in das Leben der Helfer zurückgekehrt.

Beruhigende Hautcremes, Ohrstöpsel, eine rote Clownsnase und eine kleine Dose mit Kaffee, um den Krankenhausgeruch für ein paar Momente zu neutralisieren. Diese und andere kleine Glücklichmacher sind in den handgenähten Wohlfühlbeuteln, die der gleichnamige Verein aus Puderbach herstellt, packt und an Krebskranke verschickt.







Artikel teilen

Artikel teilen