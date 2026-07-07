Aus Übung wurde Ernstfall Krankes Pferd durchkreuzt Plan der Großmaischeider Wehr Jörg Niebergall 07.07.2026, 10:00 Uhr

i Aus Übung wurde Ernst: Hier transportiert ein Deckenkran das Pferd auf den OP-Tisch. Jörg Niebergall

Oft kommt es anders – und meist anders, als man denkt: Das mögen auch die Großmaischeider Wehrleute gedacht haben, die an der Übung in der Tierklinik teilgenommen haben. Unvorhergesehen ging es schnell von der Theorie zur Praxis über.

Ein Blick hinter die Kulissen einer Großtierklinik, spannende Einblicke in die Notfallmedizin und anschließend ein gemütlicher Grillabend: So lautete der Plan der Pferdeklinik Maischeiderland und der Freiwilligen Feuerwehr Großmaischeid für die jüngste Übung in Sachen Pferderettung.







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