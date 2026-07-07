Aus Übung wurde Ernstfall
Krankes Pferd durchkreuzt Plan der Großmaischeider Wehr
Aus Übung wurde Ernst: Hier transportiert ein Deckenkran das Pferd auf den OP-Tisch.
Aus Übung wurde Ernst: Hier transportiert ein Deckenkran das Pferd auf den OP-Tisch.
Jörg Niebergall

Oft kommt es anders – und meist anders, als man denkt: Das mögen auch die Großmaischeider Wehrleute gedacht haben, die an der Übung in der Tierklinik teilgenommen haben. Unvorhergesehen ging es schnell von der Theorie zur Praxis über.

Lesezeit 1 Minute
Ein Blick hinter die Kulissen einer Großtierklinik, spannende Einblicke in die Notfallmedizin und anschließend ein gemütlicher Grillabend: So lautete der Plan der Pferdeklinik Maischeiderland und der Freiwilligen Feuerwehr Großmaischeid für die jüngste Übung in Sachen Pferderettung.
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