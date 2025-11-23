THW im Großeinsatz Kran hebt Behelfsbrücke mitten in Puderbach ein 23.11.2025, 17:33 Uhr

i Die Brücke schwebt langsam auf die andere Seite des Holzbaches. Lars Tenorth

Vor Jahrzehnten schon Thema, nun werden die großen Verkehrsmaßnahmen in Puderbach Realität. Am Samstag schwebte eine Behelfsbrücke kurzzeitig über dem Holzbach und zog viele Beobachter an. So geht es zeitlich weiter. Mit Video.

Spannung liegt in der Luft. Kai Habel, Gruppenführer des Technischen Hilfswerks (THW) der Fachgruppe Brückenbau beim Ortsverband Bad Kreuznach, kündigt seinen THW-Helfern lautstark an, dass es in wenigen Minuten losgeht. Der Kranfahrer hält sich in seiner Kabine bereit.







