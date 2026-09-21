Spektakel an der B42: Ein Riesenkran hob die Eisenbahnbrücke beim ehemaligen Autohaus La Porte aus den Lagern – allerdings erst im zweiten Versuch. Mit lautem Schlaghammer brachte ein Minibagger die Lösung. Bald rückt die neue Brücke an ihren Platz.
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Schon seit Anfang August ist die Bahnunterführung zwischen der B42 und der Innenstadt beim früheren Autohaus La Porte gesperrt – und wird es auch dauerhaft bleiben. Im Rahmen der Sanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke wird ein Stück weiter stadteinwärts eine neue Unterführung gebaut.