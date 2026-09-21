Demontage im zweiten Versuch
Kran entfernt Eisenbahnbrücke in Neuwied spektakulär
Die Verankerungen waren im Vorfeld gelöst und die Gleise entfernt worden.
Die Verankerungen waren im Vorfeld gelöst und die Gleise entfernt worden.
Rainer Claaßen

Spektakel an der B42: Ein Riesenkran hob die Eisenbahnbrücke beim ehemaligen Autohaus La Porte aus den Lagern – allerdings erst im zweiten Versuch. Mit lautem Schlaghammer brachte ein Minibagger die Lösung. Bald rückt die neue Brücke an ihren Platz.

Lesezeit 1 Minute
Schon seit Anfang August ist die Bahnunterführung zwischen der B42 und der Innenstadt beim früheren Autohaus La Porte gesperrt – und wird es auch dauerhaft bleiben. Im Rahmen der Sanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke wird ein Stück weiter stadteinwärts eine neue Unterführung gebaut.
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