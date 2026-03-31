Reifenschlitzer im Westerwald
„Krähenfüße“ in Windhagen: Polizei ermittelt weiter
Mit sogenannten Krähenfüßen werden Autoreifen zerstochen.
Mit sogenannten Krähenfüßen werden Autoreifen zerstochen.
Boris Roessler. picture alliance/dpa

„Krähenfüße“ auf einem Parkplatz und einer Straße lösen in Windhagen Ermittlungen aus. Mehrere Autos wurden durch die Metallteile beschädigt. Die Polizei prüft einen gefährlichen Eingriff und wertet Hinweise aus.

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In Windhagen sind auf einem Parkplatz sowie auf einer angrenzenden Straße sogenannte Krähenfüße ausgelegt worden. Das sind spitze Metallteile, die großen Schaden anrichten können. Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat den Vorfall bestätigt. Die Ermittlungen dauern an, zu einem späteren Zeitpunkt soll nachberichtet werden.

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