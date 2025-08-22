Theater sind Orte zum Träumen, zum Nachdenken und oft auch zum Lachen. Vor allem Letzteres dürfte in der Abtei Rommersdorf an Gewicht gewinnen, wenn die Gruppe Inflagranti die Komödie „Der Diener zweier Herren“ aufführt.

Freche, ausdrucksstarke Figuren, italienische Schlagfertigkeit und jede Menge Spielwitz: In ihrem 35. Jahr zeigt die Neuwieder Theatergruppe Inflagranti mit einer frischen Fassung des Commedia-dell‘arte-Klassikers „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni wieder ein temporeiches Stück in der Abtei Rommersdorf.

280 Jahre alter Bühnenstoff

Dabei hauchen alle zehn Inflagranti-Darsteller dem 280 Jahre alten Bühnenstoff mit ihrer spürbaren Spielfreude frisches Leben ein. Carlo Goldonis gewitzte Komödie spielt in der Heimatstadt des Autors, Venedig, in deren Labyrinth ähnlichen Gässchen und auf den zahllosen Kanälen sich alles um lukrative Geschäfte, Geiz und Geldgier, Heiratsintrigen und Liebeshändel dreht. Einen besseren Schauplatz für derlei „Stoff“ kann man sich kaum vorstellen.

Typische Commedia-dell‘arte-Figuren

Die typischen Commedia-dell‘arte-Figuren, wie der herrschsüchtige Dottore (Rainer Neuendorff) und der geschäftstüchtige Pantalone (Werner Derießen), bemühen sich, ihr Vermögen durch die Heirat ihrer Kinder zu vermehren, als ein vermeintlich verstorbener Bräutigam, Federico Rasponi aus Turin (Menia Ohrem), überraschend in der Stadt auftaucht. Der gierige Pantalone erkennt in dem rätselhaften jungen Mann eine noch lukrativere Partie für seine widerspenstige Tochter Clarice (Ute Hartmann), was den selbstverliebten Dottore zur Weißglut und dessen Sohn, den verschmähten Bräutigam Silvio (Elmar Deuster) in trauernde Verzweiflung treibt.

Hoffnung für die Liebenden

Doch es gibt Hoffnung für die Liebenden Clarice und Silvio, denn neben Truffaldino (Sebastian Schilasky), dem gewitzten wie schlagfertigen Diener, taucht ein zweiter seltsamer und gleichzeitig fremder Herr (Thomas Weber) auf, der auf der Suche nach seiner Braut Beatrice ist. Ob und wie sich am Ende alles findet und auf welche irrwitzige Weise „Der Diener zweier Herren“ sich aus dem selbst geschaffenen Chaos herauswindet, erfährt das interessierte Publikum pünktlich zur Premiere am 12. September.

Ensemble unterstützt soziale Projekte und Gruppen

Wie in jedem Jahr unterstützen das Inflagranti-Ensemble sowie die Inflagranti-Band ehrenamtliche, soziale Projekte und Gruppen in ihrer Heimat. In diesem Jahr wird die Zuschauerspende sowohl an die Gladbacher Pfadfinder als auch an den Bund der Pfadfinder und Pfadfinderinnen (BDP) in Neuwied gehen. Jugendliche aus diesen Gruppen unterstützen ihrerseits die Theatergruppe als Helfer im Bühnenbau.

Und hier gibt es die Karten

Die Aufführungen finden in der Abtei Rommersdorf am 12., 13., 14., 16., 18. sowie am 19. September statt. Karten sind für 16 Euro an den Vorverkaufsstellen in Heimbach-Weis (Dean´s Schreibwaren & mehr, Hauptstraße 82) sowie in Gladbach (Bäckerei Hodes, An der Marienkirche 37) erhältlich. Eintrittskarten und weitere Informationen können auch unter der E-Mail-Adresse Inflagranti@Theatergruppe.eu angefragt werden.