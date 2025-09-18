Stadt Neuwied zu SPD-Kritik Kostenpflichtiges WC auf Marktplatz ist für alle offen 18.09.2025, 11:45 Uhr

i Die Toilettenanlage auf dem neu gestalteten Marktplatz sorgt nur einen Monat, nachdem sie in Betrieb genommen wurde, wieder für Diskussionen in Neuwied. Rainer Claaßen

Die Gleichbehandlung von Mann und Frau fordert die SPD der Neuwieder Innenstadt bei der neuen Toilettenanlage auf dem Marktplatz. Nur für Frauen werde eine Gebühr erhoben, so der Vorwurf. Dem widerspricht die Stadtverwaltung auf Nachfrage deutlich.

Die Diskussionen um die neue Toilettenanlage auf dem Marktplatz in Neuwied reißen nicht ab. Nun kritisierte der SPD-Ortsverein Neuwied-Stadtmitte und Irlich, dass das Pissoir für Männer kostenlos zu nutzen sei. Die Toiletten nebenan, die eine geschlossene Tür und Sitzurinale haben, sind nur gegen eine Gebühr von 50 Cent nutzbar.







