Kostenermittlung beim Heimathaus in Neuwied dauert an

Es gibt derzeit nichts Neues beim historischen Teil des Heimathauses: Sie ermittelten die Kosten für die notwendigen Arbeiten zum Brandschutz, erklärt Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage unserer Zeitung. Als Casino vor 200 Jahren erbaut, befindet sich in dem klassizistischen Gebäude heute ein beliebtes italienisches Restaurant. Dessen Betreiber, Giuseppe und Ulrike Leonardi, haben mehrfach signalisiert, dass sie gern in den Räumen bleiben würden.

Doch der Vertrag mit den Gastronomen läuft zum 31. Dezember aus. Um das Restaurant dort 2026 weiterführen zu können, müssen Umbauten zum Brandschutz erfolgen. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 3. Juli darüber entscheiden können.

Dass das Gebäude in der Schlossstraße 69 erhalten werden muss, scheint in der Verwaltung nicht infrage zu stehen. Denn das Haus in der Stadtmitte steht unter Denkmalschutz und liegt an einer der Straßen, die von künftigen Flusskreuzfahrttouristen angelaufen werden.