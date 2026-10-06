Bürgermeisterkandidat VG Unkel Korbinian Wester will „ein Rathaus, das erreichbar ist“ Daniel Dresen 06.10.2026, 12:00 Uhr

i Korbinian Wester kandidiert für die CDU als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel bei der Wahl am 8. November. UTown Creatives/Korbinian Wester. Heinz Schmitz

Die VG Unkel sucht einen Nachfolger für Bürgermeister Karsten Fehr, der im Sommer 2027 in den Ruhestand geht. Drei Kandidaten treten bei der Wahl am 8. November an. CDU-Bewerber Korbinian Wester erklärt im Interview, warum er der richtige Mann ist.

Am 8. November sind in der Verbandsgemeinde (VG) Unkel mehr als 10.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Der Amtsinhaber Karsten Fehr scheidet zum 30. Juni 2027 im Alter von 65 Jahren vorzeitig aus. Mit ihm endet eine Ära, denn Fehr ist schon seit April 2012 im Amt.







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