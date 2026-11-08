VG Unkel
Korbinian Wester gewinnt Bürgermeisterwahl
Der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel heißt ab dem 1. Juli 2027 Korbinian Wester (CDU).
Der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel heißt ab dem 1. Juli 2027 Korbinian Wester (CDU).
UTown Creatives/Korbinian Wester. Heinz Schmitz

Die Wähler der Verbandsgemeinde Unkel haben entschieden: Zum 1. Juli 2027 übernimmt Korbinian Wester (CDU) das Amt des Bürgermeisters. Bei der Wahl am Sonntag hat er gegen Thomas Schmidt (Grüne) und Nicole Hahn (SPD) deutlich die Nase vorn.

Lesezeit 1 Minute
Korbinian Wester (CDU) heißt der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Unkel. Bei der Wahl am Sonntag, 8. November, bekam er 61,9 Prozent der Stimmen. Der 31-Jährige setzte sich damit gegen Thomas Schmidt (Grüne, 19,6 Prozent) und Nicole Hahn (SPD, 18,5 Prozent) durch.
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