Die Wähler der Verbandsgemeinde Unkel haben entschieden: Zum 1. Juli 2027 übernimmt Korbinian Wester (CDU) das Amt des Bürgermeisters. Bei der Wahl am Sonntag hat er gegen Thomas Schmidt (Grüne) und Nicole Hahn (SPD) deutlich die Nase vorn.
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Korbinian Wester (CDU) heißt der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Unkel. Bei der Wahl am Sonntag, 8. November, bekam er 61,9 Prozent der Stimmen. Der 31-Jährige setzte sich damit gegen Thomas Schmidt (Grüne, 19,6 Prozent) und Nicole Hahn (SPD, 18,5 Prozent) durch.