Bürgermeisterwahl in VG Unkel Korbinian Wester als CDU-Kandidat nominiert Sabine Nitsch 23.04.2026, 12:00 Uhr

i Korbinian Wester ist Bürgermeisterkandidat der CDU in der Verbandsgemeinde Unkel. Heinz Schmitz

Der Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Unkel muss im November neu gewählt werden. Amtsinhaber Karsten Fehr scheidet aus Altersgründen vorzeitig aus dem Amt aus. Die CDU der Verbandsgemeinde hat Korbinian Wester einstimmig zum Kandidaten gewählt.

Die Verbandsgemeinde Unkel sucht einen neuen Bürgermeister der im Sommer 2027 die Nachfolge von Karsten Fehr antritt. Der Amtsinhaber, der seit 2012 Chef der Verbandsgemeinde (VG) Unkel ist und 2019 wiedergewählt wurde, erreicht im Sommer 2027 die Altersgrenze und hört daher neun Monate vor seinem eigentlichen Dienstende auf.







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