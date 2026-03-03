Beispiel, das Schule macht
Kooperation zwischen Asbacher Schule und Firma wächst
Die Schüler der Realschule plus in Asbach präsentieren die Werkstücke.
Michael Möhlenhof

Immer häufiger schließen heimische Unternehmen Partnerschaften mit Schulen. Die Kooperation einer Neustädter Firma mit der Realschule plus in Asbach ist aber schon etwas Besonderes.

Lesezeit 2 Minuten
Die Asbacher Realschule plus und die Walter Th. Hennecke GmbH aus Neustadt pflegen seit mehreren Jahren eine außergewöhnlich enge Partnerschaft. Ein Modell, das im regionalen Bildungsbereich inzwischen als beispielhaft gelten kann. Dabei geht es vor allem um eine enge Verzahnung von Unterricht und Arbeitswelt.

