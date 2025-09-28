50-jähriges Jubiläum Konzert feiert evangelische Kirchengemeinde Puderbach Jörg Niebergall 28.09.2025, 14:30 Uhr

i Der Kirchenchor Niederwambach sang in der evangelischen Kirche in Niederwambach anlässlich 50 Jahren evangelische Kirchengemeinde Puderbach. Martina Kehr. Jörg Niebergall

Mit einem Chorkonzert in Niederwambach ist am Samstagabend das Jubiläum 50 Jahre evangelische Kirchengemeinde Puderbach gefeiert worden. Chöre aus der Region gaben sich dabei die Klinke in die Hand.

Wenn das nicht das perfekte Ambiente war. In der von innen und außen renovierten evangelischen Kirche in Niederwambach feierte die evangelische Kirchengemeinde Puderbach (1975 aus den Gemeinden Niederwambach, Oberdreis und Puderbach zusammengelegt) ihr 50-jähriges Bestehen mit einem gut besuchten Chorkonzert.







