Ratssitzung in Erpel Kontroverse um Haushaltsaufstellung sorgt für Debatte Sabine Nitsch 02.09.2026, 06:00 Uhr

i Die Ratsmehrheit in Erpel folgt beim Thema Haushalt nicht der Empfehlung des Hauptausschusses. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Der Hauptausschuss forderte die Maßnahmenliste für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2027/28 zu überarbeiten, der Rat vertagte das Thema in der Aprilsitzung, weil verlässliche Informationen zur Finanzlage fehlten.

Kontrovers diskutierten die Mitglieder des Ortsgemeinderats Erpel die Maßnahmenliste für den Doppelhaushalt 2027/28. Mehrheitlich gegen die Stimmen der DvOE, der Verein Demokratie vor Ort – Erpel, wurde sie schließlich verabschiedet.Der Hauptausschuss hingegen hatte dem Gemeinderat empfohlen, die Beratungen der Liste so lange auszusetzen, bis die Jahresrechnung 2025 vorliegt.







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