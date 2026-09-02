Ratssitzung in Erpel
Kontroverse um Haushaltsaufstellung sorgt für Debatte
Die Ratsmehrheit in Erpel folgt beim Thema Haushalt nicht der Empfehlung des Hauptausschusses.
Die Ratsmehrheit in Erpel folgt beim Thema Haushalt nicht der Empfehlung des Hauptausschusses.
Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Der Hauptausschuss forderte die Maßnahmenliste für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2027/28 zu überarbeiten, der Rat vertagte das Thema in der Aprilsitzung, weil verlässliche Informationen zur Finanzlage fehlten.

Lesezeit 2 Minuten
Kontrovers diskutierten die Mitglieder des Ortsgemeinderats Erpel die Maßnahmenliste für den Doppelhaushalt 2027/28. Mehrheitlich gegen die Stimmen der DvOE, der Verein Demokratie vor Ort – Erpel, wurde sie schließlich verabschiedet.Der Hauptausschuss hingegen hatte dem Gemeinderat empfohlen, die Beratungen der Liste so lange auszusetzen, bis die Jahresrechnung 2025 vorliegt.
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