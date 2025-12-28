Konstantin Paganetti begeistert bei Mittagsmusik

Der bekannte Solist Konstantin Paganetti war am Samstag Teil der letzten Mittagsmusik in der Neuwieder Matthiaskirche in 2025. Unterstützt wurde er von Tabea Rasbach (Flöte), Thomas Maur (Trompete) sowie Jörg Rasbach (Orgel).
Zur letzten Mittagsmusik in diesem Jahr hat die katholische Pfarrei St. Matthias Neuwied am Samstag mit dem Neuwieder Bariton Konstantin Paganetti ein echtes musikalisches Aushängeschild in der Matthiaskirche begrüßen können. Auf dem festlichen Programm standen die Arie „Großer Herr und starker König“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, sowie weihnachtliche Gesänge aus dem Schemelli-Gesangbuch des deutschen Komponisten und ...