Aufführung der Freien Bühne Komödie „Kennen Sie die Milchstraße“ kommt nach Neuwied Rainer Claaßen 11.12.2025, 17:00 Uhr

i Boris Weber (rechts) tritt in mehreren Rollen auf. Nicolas Knauf spielt Samuel Kiefer. Lena Thon. Freie Bühne Neuwied

Die Freie Bühne in Neuwied zeigt zwischen dem 27. und dem 31. Dezember ein für das Theater recht ungewöhnliches Stück: „Kennen Sie die Milchstraße“ wird zu sehen sein. Die Zwei-Personen-Inszenierung bietet Tiefgründiges, Witziges, aber auch Absurdes.

Walter Ullrich war über mehrere Jahrzehnte Intendant am Schlosstheater in Neuwied. Er war prägend für die Landesbühne und hat viele Spuren hinterlassen – auch bei Boris Weber von der Freien Bühne Neuwied. Der hat jetzt gemeinsam mit Nikolas Knauf „Kennen Sie die Milchstraße“ von Karl Wittlinger neu inszeniert, das zu den Lieblingsstücken Ullrichs gehörte.







