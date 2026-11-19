Vorgriff auf Nahverkehrsplan Kommunaler Partner übernimmt auch Buslinien im Wiedtal Ralf Grün 19.11.2026, 20:30 Uhr

i Am Bahnhof in Neuwied fahren Busse in verschiedene Richtungen ab. Jörg Niebergall

Kosten sparen und sonstige Synergien nutzen – das ist das Ziel hinter der Entscheidung des Neuwieder Kreistages im Hinblick auf den Busverkehr im Wiedtal. Ein bewährter kommunaler Partner soll dort künftig die Buslinien übernehmen.

Für die Menschen, die Linienbusse nutzen, um ins Wiedtal zu fahren oder von dort nach Neuwied oder Asbach wollen, hat der Kreistag eine wegweisende Entscheidung gefällt. Statt das Ende 2027 auslaufende Linienbündel „Wiedtal“ europaweit neu unter Verkehrsunternehmen auszuschreiben, intensiviert der Kreis eine bereits bestehende Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft des benachbarten Rhein-Sieg-Kreises (RSVG) in Nordrhein-Westfalen.







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