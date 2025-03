Im Dezember hat der Gemeinderat Ockenfels den Haushaltsplan für 2025 beschlossen. Doch die Kommunalaufsicht schreitet nun ein: Sie hält den Etat wegen des Defizits für nicht genehmigungsfähig und klopft der Gemeinde auf die Finger.

Defizit von mehr als 200.000 Euro

Wie aus der Sitzungsvorlage für die kommende Gemeinderatssitzung am 18. März hervorgeht, hat die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde den Haushaltsplan der Gemeinde Ockenfels im Dezember zur Kenntnis genommen. Man stellt fest, dass sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt mit Fehlbeträgen von jeweils mehr als 200.000 Euro nicht ausgeglichen seien. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde würden 2025 dadurch restlos aufgebraucht.

Was kann die Gemeinde Ockenfels nun tun? Die Kreisverwaltung führt in ihrer Stellungnahme aus, dass man Einnahme- und Einsparpotenziale vergrößern müsse. Bedeutet: Entweder den Rotstift ansetzen und so das Defizit reduzieren, oder aber an der Einnahmenseite schrauben. Sprich: Steuerhebesätze nach oben hin anpassen.

Grundsteuer B als Hebel hat noch Spielraum

Vor allem die Grundsteuer B. Die Kommunalaufsicht weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Realsteuerhebesätze sich nicht zwangsläufig an den Nivellierungssätzen des Landes orientieren sollten, sondern auch am Finanzbedarf der Gemeinde. Sprich: Wenn die Gemeinde einen Fehlbetrag im Haushalt hat, muss sie durch die Anpassung der Realsteuerhebesätze ihre Mittel ausschöpfen. Der derzeitige Hebesatz der Grundsteuer B in Ockenfels liege weit unter dem Wert, „den die Rechtssprechung als zulässig erachtet“.

Auch für die folgenden Jahre stellt die Kommunalaufsicht fest, dass Ockenfels einen Haushaltsausgleich aller Voraussicht nach verfehlen wird. Es sei nun Aufgabe des Rates und der Verwaltung, „alle notwendigen und noch zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen“.

Bedenken an der Leistbarkeit von Kreditverpflichtungen

Ebenso hat die Kreisverwaltung ein Problem mit den verzinsten Investitionskrediten im Haushaltsplan. Sie äußert Bedenken, dass die Kreditverpflichtungen nicht in Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu bringen seien.

Bis zum 28. März hat die Gemeinde nun Zeit, auf die Bedenken der Kreisverwaltung zu reagieren. Sollte sich die Gemeinde querstellen, kündigt die Kreisverwaltung an, den Rechtsverstoß einer nicht ausgeglichenen Haushaltssatzung förmlich zu beanstanden und den Erlass eines rechtskonformen Etats bis zum 30. Juni anzuordnen.

Vorempfundene Einsparungen reichen nicht aus

Ortsbürgermeister Torsten Müller und Jan Hellings von der Finanzverwaltung haben bereits Einsparmöglichkeiten und mögliche Mehreinnahmen eruiert, wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist. Darunter fallen zum Beispiel die Erhöhung der Realsteuerhebesätze sowie Einsparungen bei Grillhütte und Kita. Dies allein wird jedoch nach der Beispielrechnung noch nicht für den Haushaltsausgleich ausreichen.

Weitere Möglichkeiten zur Einsparung sollen im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 18. März, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Ockenfels diskutiert werden.