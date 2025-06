Wo der Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski auftaucht, gibt es viele Fans und lange Schlangen. Das ist auch bei seiner Kette „Mangal-Döner“ nicht anders. In Neuwied wird derzeit gerätselt: Kommt eine Filiale in die Deichstadt?

Lukas Podolski ist längst nicht mehr nur als Fußballstar bekannt. Seit einigen Jahren ist der ehemalige deutsche Nationalspieler auch Gastronom: Wo immer Poldi eine neue Filiale von „Mangal Döner“ eröffnet, bilden sich lange Schlangen, so 2023 in Koblenz, wo der Promi am Eröffnungstag persönlich erschien. Nun also Neuwied: Ein Plakat am Luisenplatz und ein Eintrag auf der Internetseite von Mangal x LP10 zeigen, dass es den Döner mit Starglanz bald auch in der Deichstadt geben soll.

i Kommt Poldis Mangal-Döner auch nach Neuwied? Das Plakat in der Langendorfer Straße kündigt eine neue Filiale an. Jörg Niebergall

Darauf grüßt Poldi neben Geschäftsführer Metin Dag mit hochgerecktem Daumen. Auch in den sozialen Medien ist das Schild in der Langendorfer Straße, gegenüber dem Spielplatz und mitten in der Deichstadt, bereits Thema. Ob der ehemalige Spieler unter anderem des 1. FC Köln und des FC Bayern zu einer Eröffnung auch selbst in die Deichstadt käme und hier seine Fans mit Autogrammen beglückt, bleibt abzuwarten. Auch am anderen Rheinufer, in Andernach, ist ein neuer Standort der Kette angekündigt.