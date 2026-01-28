Ideen für die Wärmewende
Kommt in Neuwied die Energie in Zukunft aus dem Rhein?
Über die Flussthermie könnte theoretisch ein Großteil der Heizenergie der Stadt Neuwied gewonnen werden.
Jörg Niebergall

Die kürzlich fertiggestellte Kommunale Wärmeplanung in Neuwied soll Gebäudeeigentümern zeigen, wie der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen gelingen kann. Die Stadtwerke Neuwied erklären, wie dieser fundamentale Wandel funktionieren kann.

Bedenkt man, wie viele erneuerbare Energieträger es gibt und welche Möglichkeiten in deren Nutzung stecken, ist es verwunderlich, dass viele Menschen noch immer an fossilen Energieträgern und den damit verbundenen technischen Einrichtungen hängen.

