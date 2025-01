Ansiedelung von Vögeln Kommen Schwäne zurück zum Schwanenteich Oberbieber? Rainer Claaßen 14.01.2025, 14:30 Uhr

i Da waren die Geschwister noch in Oberbieber unterwegs – Schwäne auf dem Teich. Werner Dobbermann

Ein Schwanenteich ohne Schwäne ist nur halb so reizvoll, dachten sich die Oberbieberer. Inzwischen ist viel in Sachen Ansiedelung der prächtigen Vögel geschehen.

Die Problematik ist nicht neu: Schon 2011 scheiterte ein Versuch, einen einzelnen Schwan auf dem Stausee des Aubachs oberhalb von Oberbieber anzusiedeln. Die Tiere leben in der Regel in Gruppen, und der einzelne Schwan verließ den See schon kurz, nachdem er dort eingesetzt wurde.

