Der medizinischen Versorgung in Neuwied und der Region könnte ein Einschnitt bevorstehen: Die Neuwieder MVZ Galeria Med GmbH hat Insolvenz beantragt. Mit einem benachbarten Arzt haben wir über mögliche Hintergründe gesprochen.

Die MVZ Galeria Med GmbH, die in Neuwied und Umgebung mehrere Hausarztpraxen betreibt, hat jetzt Insolvenz beantragt. Inhaber und Geschäftsführer ist der Arzt Markus Abts, Kontaktversuche mit ihm seitens unserer Zeitung waren bisher erfolglos. Die Praxen in der Marktstraße in Neuwied, in der Bischof-Ketteler-Straße in Heimbach-Weis und in der Kolpingstraße in Waldbreitbach waren am Freitag ebenfalls nicht mehr zu erreichen.

Dass es finanziell um den Praxisverbund, zu dem noch fünf weitere Standorte in der Region zählen, nicht zum Besten stand, fiel schon länger auf. So war etwa der Umzug vom Standort in der Galerie Neuwied in die Marktstraße wohl aufgrund von Mietrückständen nötig geworden. Direkt unter der Praxis in der Marktstraße praktiziert der Orthopäde Marcus Ackermann. Er nennt im Gespräch Hintergründe zur aktuellen Situation.

Konstrukt des MVZ soll schwierig gewesen sein

Seiner Einschätzung nach zeigt sich hier ein Schwachpunkt der Situation im Gesundheitswesen. Erzielten Hausärzte in der Vergangenheit ein respektables Einkommen, sei die Honorierung für viele Behandlungen heute nur noch sehr gering. Abts hatte – etwa in Heimbach-Weis – Praxen übernommen, die zuvor von niedergelassenen Ärzten geführt wurden, und diese mit angestellten Medizinern betrieben. Ackermann hält es für schwierig, ein solches Konstrukt finanziell erfolgreich zu führen. „Das erfordert ein sehr professionelles Management und überdurchschnittlich einsatzbereite Mitarbeiter“, erklärt er.

Seinen Nachbarn lobt er: „Herr Abts kümmert sich auch um die Patienten, die sonst keiner annimmt, und setzt sich intensiv ein.“ Eventuell habe er sich selbst dabei überfordert.

Es ist zu befürchten, dass die beantragte Insolvenz Auswirkungen auf die medizinische Versorgung in der Region hat. Während Experten schätzen, dass sich die Praxis in der Marktstraße auch als MVZ mit angestellten Ärzten gewinnbringend betreiben lässt, ist das für einige der anderen Standorte eher unsicher. Ärzte, die sich niederlassen wollen, sind kaum zu finden.