Entscheidung im Rat steht an Können Neuwieder bald samstags kostenlos Bus fahren? Viktoria Schneider 23.04.2026, 15:00 Uhr

i Wenn alles gut läuft, können die Menschen in Neuwied bereits im Mai an Samstagen kostenfrei die Busse nutzen. Jörg Niebergall

In Luxemburg ist es schon Realität, jetzt kommt der kostenlose ÖPNV auch nach Neuwied – zumindest teilweise. Hier soll das Busfahren künftig samstags nichts kosten, so zumindest die Idee. In der nächsten Stadtratssitzung fällt die Entscheidung.

Die Idee, den Busverkehr in Neuwied an Samstagen kostenlos zu machen, ist nicht neu. Schon im vergangenen November sprach man sich im Stadtrat für diesen Vorschlag aus, allerdings nur für bestimmte Zeiträume wie die Adventssamstage oder größere Feste.







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