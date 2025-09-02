Im Neubaugebiet „Im Eichenbüsch“ in Windhagen-Rederscheid gibt es Probleme mit der Kapazität des Stromnetzes. Damit steht man „Im Eichenbüsch“ nicht allein da. Das Problem von unzureichenden Netzkapazitäten gibt es überall, weil die Stromnachfrage steigt, aber der Ausbau der Stromnetze nicht schnell genug mit der Energiewende Schritt hält.

Immer mehr Elektrofahrzeuge und die wachsende Nutzung von erneuerbaren Energien erhöhen die Belastung des Netzes. Die Versorgungsbetriebe müssen für Kapazitätsanpassungen sorgen. Unsere Zeitung hat der Syna Fragen rund um den Problemkreis gestellt. Wir wollten wissen, welche Herausforderungen die Syna durch die Zunahme an PV-Anlagen, Wärmepumpen und E-Mobilität in ihrem Netz sieht und was sie tut, damit der Netzausbau den erhöhten Anforderungen Schritt hält? Und wie ist die Lage bei den Trafostationen und vor allem bei den Umspannwerken, wie dem in Oberetscheid? Sind diese Anlagen auf steigende Kapazitätsanforderungen ausgerichtet? Oder müssen Leitungen, Trafos, aber auch Umspannwerke im Gebiet der Syna erneuert und erst noch zukunftsfit gemacht werden?

Die Energiewende braucht intelligente Messsysteme.

Zu den Fragen hat die Syna Stellung genommen und erläutert: „Wegen des ungesteuerten und zeitlich unsicheren Zubaus beispielsweise von EEG-Anlagen in Deutschland, den gleichzeitig langen Genehmigungsverfahren und der Umsetzungsdauer im Netzausbau kann es punktuell in Einzelfällen im Netz zu Einschränkungen sowohl auf Verbrauchs- als auch Einspeiseseite kommen“, so die Syna. Dies sei auch dem Gesetzgeber bekannt, weswegen er diese Entwicklung im Energiewirtschaftsgesetz in verschiedenen Paragrafen aufgreife und den Netzbetreibern entsprechende Werkzeuge an die Hand gebe, um Netzüberlastungen und damit Ausfälle zu vermeiden. „Bei absehbaren Netzengpässen ist es zum Beispiel möglich, größere Verbrauchseinrichtungen, wie Wärmepumpen, Klimageräte mit mehr als 4,2 kW Anschlussleistung, temporär systemseitig zu steuern und zu dimmen“, erläutert das Versorgungsunternehmen. „Um diese Werkzeuge bis auf die Haushaltsebene anwenden zu können, baut die Syna unter anderem Systeme zur Prognose und Analyse der Niederspannungsnetze sowie deren Beobachtbarkeit auf. Eine Grundvoraussetzung zur Umsetzung ist jedoch der Rollout (Markteinführung) sogenannter intelligenter Messsysteme. Deutschland hinkt im europäischen Vergleich, politisch bedingt, hier stark hinterher und das kann auch mangels Dienstleisterkapazitäten, Material und anderem, nicht von heute auf morgen aufgeholt werden“, bemängelt die Syna.

„Der Ausbau erfolgt in allen Spannungs- und Umspannebenen, so auch in Umspannwerken.“ Energieversorgungsunternehmen Syna

Das Unternehmen weist daraufhin, dass es alle zwei Jahre einen Netzausbauplan erarbeitet, um vorausschauend die Netze bedarfsorientiert zu ertüchtigen und auszubauen. Bis 2030 wird sie insgesamt mehr als 1,2 Milliarden Euro in den Ausbau und die Digitalisierung ihrer Netze investieren. „Der Ausbau erfolgt in allen Spannungs- und Umspannebenen, so auch in Umspannwerken. Das heißt alle konventionellen Ortsnetzstationen der Syna, unter anderem auch in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach, werden durch digitale Ortsnetzstationen mit entsprechender Dimensionierung ersetzt. Das Umspannwerk in Oberetscheid wird von unserem vorgelagerten Netzbetreiber betrieben. Hier hat die Syna mit Blick auf die zukünftigen Herausforderungen bereits eine Erhöhung der Kapazität beantragt.

In der VG Asbach und Umgebung arbeitet die Syna intensiv daran, die Leistungsfähigkeit der Ortsnetze kontinuierlich zu verbessern und fit für die Energiewende zu machen. In diesem Jahr hat die Syna bereits neun digitale Ortsnetzstationen in der Verbandsgemeinde Asbach in Betrieb genommen und nach aktueller Planung sollen im Laufe des Septembers 2025 vier weitere errichtet und nach und nach in Betrieb genommen werden. „Eine davon wird in Rederscheid gesetzt. Das Projekt ist seit Anfang 2024 in Planung. Die Station wird mit einem 630-kVA-Trafo ausgerüstet. Dazu kommen bei diesem Projekt: 1400 Meter Ortsnetzkabel und 360 Meter Mittelspannungskabel zur Verstärkung des lokalen Stromnetzes.“