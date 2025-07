Selbstredend hat auch in Rheinbreitbach die Kirmes viel mit Tradition zu tun. Das haben die ausrichtenden Vereine, Junggesellen und Bürgerverein, wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

In diesem Jahr sind die beiden Rheinbreitbacher Vereine, Junggesellen und St. Joseph Bürgerverein, die Magdalenen-Kirmes ruhig angegangen. Für die Jüngsten gab es bereits am Freitag eine Kinderdisco, ab 19 Uhr dann eröffnete der Bürgerverein mit dem Fassanstich die Kirmes am Renesseplatz vor der Kirche.

i Kirmes in Rheinbreitbach Kirmesgäste fühlen sich gut unterhalten. Heinz-Werner Lamberz

Für die Erwachsenen hieß es am Abend: „Ich fühl mich Disco“. Wer gern mal das Micro in die Hand nehmen wollte, konnte dies im Karaokewettstreit tun. Der Samstag gab sich traditionell, nach dem Meterbier-Pokal startete am Nachmittag der Königszug zur Oberen Burg, wo sich die beiden Königspaare, König Tyler Schmitz und Königin Gulia Alicatar nebst Ehrengeleit vom JGV und König Klaus-Peter Heck und Königin Petra Heck seitens der Bürger sich dem Volk präsentierten.

i Kirmes in Rheinbreitbach: hier das Schwenken der Fahnen. Heinz-Werner Lamberz

Hauptmann Florian Hammerschmidt ließ beide Königspaare hochleben und die Fähnriche der Junggesellen zum Schwenken antreten. Im Meer der Fahnen drehten die beiden Majestätenpaare ihre Runden zum Königswalzer.