Dorf feiert gut gelaunt Kirmes
Königspaar in Hardert thront beim Festzug auf dem Sofa
Die Burschen des BV „Club Edelweiß 1900“, die Maimädchen und mittendrin das Maikönigspaar mit Maikönigin Marta Pinhammer und Mai
Die Burschen des BV „Club Edelweiß 1900“, die Maimädchen und mittendrin das Maikönigspaar mit Maikönigin Marta Pinhammer und Maikönig Nico Sauthof.
Jörg Niebergall

In Hardert thronte das Königspaar beim Festzug bequem auf einem Sofa, gezogen von einem Traktor. Musik, geschmückte Räder und Speck und Eier verwandelten das Dorf in ein buntes Gemeinschaftsfest.

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So bequem lässt sich ein Kirmesumzug wohl nur selten genießen: Maikönigin Marta Pinhammer und Maikönig Nico Sauthof nahmen beim Festzug durch Hardert auf einem Extra-Sofa Platz – standesgemäß auf einem Traktor chauffiert. Während das Königspaar oben thronte, sorgte dahinter das ganze Dorf für ein buntes Bild.
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