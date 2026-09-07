In Hardert thronte das Königspaar beim Festzug bequem auf einem Sofa, gezogen von einem Traktor. Musik, geschmückte Räder und Speck und Eier verwandelten das Dorf in ein buntes Gemeinschaftsfest.
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So bequem lässt sich ein Kirmesumzug wohl nur selten genießen: Maikönigin Marta Pinhammer und Maikönig Nico Sauthof nahmen beim Festzug durch Hardert auf einem Extra-Sofa Platz – standesgemäß auf einem Traktor chauffiert. Während das Königspaar oben thronte, sorgte dahinter das ganze Dorf für ein buntes Bild.