Kölsche Stars entern ohne Allüren die Engerser Bühne

In der Sporthalle Engers fand jetzt der Kölner Gala-Abend statt - und auch hinter den Kulissen verbreitete die Prominenz von Guido Cantz bis zu den Höhnern gute Laune.
Wenn sich die Stars des kölschen Karnevals in der Deichstadt quasi die Klinke in die Hand geben, dann dürfen sich die Narren auf ein buntes Potpourri aus Bands, Tanzgarden und Comedians freuen. Bereits zum vierten Mal haben Jens Becker und Mareike Mayer von der Neuwied Musik GmbH zum Kölner Gala-Abend eingeladen, der jetzt, nach drei Veranstaltungen im Heimathaus, in der Sporthalle Engers stattfand.