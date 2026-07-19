Linzer Sommerfestival
Kölsch-Rock und Schweden-Pop auf dem Buttermarkt
Die Roxette-Coverband „Crash-Boom-Bang“ begeisterte das Publikum beim Linzer Sommerfestival.
Die Roxette-Coverband „Crash-Boom-Bang“ begeisterte das Publikum beim Linzer Sommerfestival.
Heinz-Werner Lamberz

Das Linzer Sommerfestival feiert in diesem Jahr Jubiläum. Das zweite von drei Konzerten auf dem Buttermarkt war ein Besuchermagnet. Hunderte Musikfans feierten zu Kölsch-Rock und Schweden-Pop.

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Der zweite Teil der Trilogie „Linzer Sommerfestival“ brach wohl den Rekord. Hunderte Besucher säumten den Linzer Buttermarkt und die Mittelstraße. Da hatte es Stadtbürgermeister Helmut Muthers nicht schwer, als „Strünzer“ die Gäste auf das Herzlichste zu begrüßen und festzustellen, dass Linz zieht.
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