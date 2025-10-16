Von der Karibik an den Rhein – der dominikanische Koch Daniel Valdez ist vor zwölf Jahren dem Ruf seiner Familie gefolgt, um sich in Deutschland ein besseres Leben aufzubauen. Den Traum vom eigenen Restaurant hat er sich nun in Leutesdorf erfüllt.
Wer einen Blick in die Speisekarte des neuen Restaurants „Le Frank“ in Leutesdorf wirft, merkt, dass der dominikanische Koch Daniel Valdez im Rheinland angekommen ist. Hier findet sich neben aufwendigen Gerichten wie Lammhaxe nämlich auch die Leibspeise der Rheinländer: Reibekuchen.