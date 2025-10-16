Von „Dom Rep“ nach Leutesdorf Koch Daniel Valdez ist im Rheinland angekommen 16.10.2025, 10:00 Uhr

i Der Koch Daniel Valdez führt in Leutesdorf seit September das Restaurant „Le Frank". Der 30-jährige Dominikaner lebt seit zwölf Jahren im Rheinland und fühlt sich sichtlich wohl. Daniel Dresen

Von der Karibik an den Rhein – der dominikanische Koch Daniel Valdez ist vor zwölf Jahren dem Ruf seiner Familie gefolgt, um sich in Deutschland ein besseres Leben aufzubauen. Den Traum vom eigenen Restaurant hat er sich nun in Leutesdorf erfüllt.

Wer einen Blick in die Speisekarte des neuen Restaurants „Le Frank“ in Leutesdorf wirft, merkt, dass der dominikanische Koch Daniel Valdez im Rheinland angekommen ist. Hier findet sich neben aufwendigen Gerichten wie Lammhaxe nämlich auch die Leibspeise der Rheinländer: Reibekuchen.







Artikel teilen

Artikel teilen