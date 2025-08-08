Anfang September kehrt in den leer stehenden Räumen des früheren Restaurants „Wolke 7“ in Leutesdorf wieder Leben ein. Der Dominikaner Daniel Valdez möchte in dem Fachwerkhaus in der Allergasse 3 künftig Crossover-Küche anbieten.

Was macht ein 30-jähriger Koch aus der Dominikanischen Republik im Weinort Leutesdorf? Für Daniel Valdez ist es eine Rückkehr. Denn vor einigen Jahren hat er im damaligen Restaurant und Café „Wolke 7“ in der Allergasse 3 gearbeitet. Der Dominikaner will das Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert, das früher auch unter dem Namen Gutsausschank Selt bekannt wurde und nun einige Zeit leer stand, wiederbeleben.

Valdez möchte seinen Gästen eine Crossover-Küche anbieten, bei der Küchenstile verschiedener Länder miteinander kombiniert werden. Einflüsse aus der italienischen, spanischen, französischen und dominikanischen Küche werden sich bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag, 4. September, auf der Speisekarte wiederfinden. Auch die regionale Küche soll Beachtung finden, schließlich lebt er schon seit zwölf Jahren in Deutschland.

Das Reisgericht Locrio zählt zu seinen Lieblingsspeisen

Zu seinen Lieblingsgerichten aus seiner Heimat zählt Locrio, ein Reisgericht mit Hähnchenfleisch, das der spanischen Paella ähnelt. Dazu gibt es Avocado, Salat oder Bohnen. „Egal, wann ich das mache, es schmeckt immer richtig lecker“, meint Valdez. Ein wichtiger Bestandteil der dominikanischen Küche sei Koriander. Auch Ananas und Kokosmilch seien nicht wegzudenken. Beim Dessert schwört er auf das Tiramisu-Rezept seiner Mutter, die im Eiscafé Brustolon in Neuwied gearbeitet hat.

i Das Fachwerkhaus in der Allergasse 3 in Leutesdorf war früher unter dem Namen "Gutsausschank Selt" und "Wolke 7" als Restaurant bekannt. Es verfügt über eine große Außenterrasse mit Blick auf den Rhein. Daniel Dresen

Zu Valdez’ weiteren beruflichen Stationen zählen das Hotel Ebertor in Boppard, das Foodhotel in Neuwied und das Romantik-Hotel Villa Sayn in Bendorf. In Letzterem ist er noch bis zur Neueröffnung als stellvertretender Küchenchef tätig. „Mein Traum war es von Anfang an, mich selbstständig zu machen“, erklärt Valdez. Vorbild sei sein verstorbener Vater Frank, der in der Dominikanischen Republik sein eigenes Restaurant hatte. Ihm zu Ehren soll sein Lokal in Leutesdorf auch „Le Frank“ heißen.

„Ich selbst muss jeden Tag in der Küche sein, denn das ist meine Leidenschaft.“

Koch Daniel Valdez

Beim Schritt in die Selbstständigkeit unterstützen ihn seine Familie und Freunde. Sie müssen im Restaurantbetrieb mitanpacken, denn das Lokal verfügt innen über 60 und außen über 100 Plätze. Von der Terrasse aus können Gäste unter Weinreben einen Blick auf den Rhein und das gegenüberliegende Flussufer von Andernach werfen. „Ich selbst muss jeden Tag in der Küche sein, denn das ist meine Leidenschaft“, sagt Valdez. Für ihn besteht die Kunst des Kochens darin, aus nur wenigen Zutaten etwas Leckeres zuzubereiten. Eine Einstellung, die viele Menschen in seinem Heimatland verinnerlicht haben, denn etwa 40 Prozent der Bevölkerung in der Dominikanischen Republik leben in Armut. „Doch wir haben mehr Freude und sind glücklicher als die Deutschen“, meint Valdez.

Bei der Existenzgründung wird der Koch zusätzlich von einem IHK-Lotsen beraten. Zurzeit informiert sich Valdez über die Möglichkeit, regionale Erzeugnisse der Naturgenuss-Partner Rhein-Westerwald für sein Lokal zu beziehen. Auch in Sachen Weinkenntnisse möchte sich der Dominikaner im Weinort Leutesdorf weiterbilden. Bis zur Neueröffnung in wenigen Wochen müsse sich Valdez noch mit „viel Papierkram“ herumschlagen – typisch Deutschland eben.