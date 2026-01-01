Weihnachtsstimmung in der City Knuspermarkt Neuwied: Organisator zieht positive Bilanz Jörg Niebergall 01.01.2026, 14:00 Uhr

i Feierte Premiere auf dem Knuspermarkt in Neuwied: ein Riesenrad. Jörg Niebergall

Vom 21. November bis zum 23. Dezember hat der Knuspermarkt die Neuwieder Innenstadt in eine weihnachtliche Partymeile für jedermann verwandelt. Unsere Zeitung hat beim Organisator nachgefragt, wie sein Urteil zur Austragung 2025 ausfällt.

Es hat einfach alles gepasst. Da fiel es Philipp Meyer leicht, als Organisator des Neuwieder Knuspermarktes ein positives Fazit zu ziehen. „Zufriedenheit auf allen Seiten“, so Meyer. „Es gab von allen Seiten nur Lob.“ Da schloss Meyer neben den Marktbetreibern auch die Neuwieder Einzelhändler mit ein, denn auch die dürften von der traditionellen Veranstaltungsreihe in der Innenstadt profitiert haben.







