28 Jahre standen Rosemarie und Günter May in der Gaststätte „Zur Wied“ hinter der Theke. Jetzt hofft der Stadtteil auf einen neuen Pächter.

Eine renommierte Gaststätte in guter Lage mit Biergarten, Küche, Kegelbahn, kleinem Saal und einem Wintergarten: Da müssten die Interessenten doch eigentlich Schlange stehen. Niederbieber wartet aber auf einen neuen Kneipenwirt, so wie viele kleine Gemeinden und Stadtteile.

Angst vor dem Kneipensterben

Als Rosemarie und der jetzt verstorbene Günter May Ende August vergangenen Jahres nach 28-jähriger Tätigkeit als Wirtsleute in der Gaststätte „Zur Wied“ ihren Abschied erklärten, war die Hoffnung in Niederbieber groß, dass alsbald ein Nachfolger gefunden wird. Vor allem, weil auch zwischen Aubach und Wied das Kneipensterben keine Pause einlegt. „Postklause“ und „Om Drömsche“ sind schon länger geschlossen, die Gaststätte „Zur Aubach“ schloss im Juni 2023 ihre Türen. Die Gaststätte „Central“ hat aktuell nur mittwochs bis sonntags geöffnet.

i Die alte Gaststätte "Zur Wied" steht seit einem Jahr leer. Jörg Niebergall

Das dürfte auch Hausbesitzer Jürgen Limburger gedacht haben, als sich die ersten Bewerber schon bald bei ihm meldeten, Besichtigungstermine ausmachten, um dann doch wieder vor der Übernahme „zurückzuschrecken.“ Schließlich hielt sich das Gerücht, dass die urige Kneipe schon Ende des Jahres 2024 wieder öffnen würde. Doch Vollzug konnte auch ein Jahr nach der Schließung immer noch nicht vermeldet werden.

Angefangen mit der Gastronomie an der Wied hatte es schon Ende des 19. Jahrhunderts, bis Wilhelm Ullner das Anwesen 1904 kaufte. Vorher war Ullner Pächter des Storchensaals in Heddesdorf gewesen. Er war technisch sehr interessiert und sorgte schon vor dem Ersten Weltkrieg für Filmvorführungen im angrenzenden Saal. Das Publikum sollen überwiegend die „hohen Herren“ der Firma Rasselstein gewesen sein. Flexibel zeigte man sich in der Saalbenutzung, wenn es um die Kirmes ging.

Gaststätte mit langer Geschichte

1946 fand hier dann auch die erste Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt statt. Rund 30 Jahre lang führten Toska (geborene Ullner) und Hermann Welker das Lokal. Man sagte damals „Wir gehen zum Anding“, das war der Spitzname des Wirts. Ab 1960 ging der Besitz der Immobilie dann auf Edith Limburger (geborene Ullner) über. Anfang der 60er-Jahre hieß der Wirt Hermann Luther, ehe 1968 Erika und Horst Emmel bis 1974 übernahmen. Schon damals stand Rosemarie Bauer (später May) in der Küche.

i Die Gaststätte hat eine lange Historie. Jörg Niebergall

Ein neues Wirtsehepaar zog 1975 ein: Heidi und Friedel Romann. In dieser Zeit fanden auch die Schützen hier ein Zuhause. Dann übernahmen Tina und Rolf Bauer den Betrieb bis 1996. Jürgen Kirschbaum gab als Wirt dann eher nur ein kurzes Gastspiel (bis 1997). Und im Jahr 1997 zogen schließlich die Mays aus der gegenüberliegenden Postklause ein.

Man suchte damals etwas Größeres, wo man sich auch kulinarisch entfalten konnte. Gut bürgerlich, so das Motto der Küche, ob Schnitzel, Frikadelle, Salat: Gekocht wird in der „Wied“ von Rosemarie wie bei Muttern. Zu besonderen Anlässen gab es dann auch eine besondere Speisekarte, mal Rouladen, mal Sauerbraten, mal Schweinefilet, auch Tafelspitz oder eingelegte Heringe. Jede Menge Livekonzerte wurden drinnen oder draußen, in der Wirtsstube oder im kleinen Saal, angeboten. Mal war es Partystimmung pur, dann doch lieber mal was zum Zuhören. Alles war möglich.

i Livemusik wie hier beim Auftritt von Cross-Section gab es immer wieder im kleinen Saal. Jörg Niebergall

„Ein Mann vom Fach wäre ideal“, so Limburger, der das Haus samt anliegendem ehemaligen Kinosaal von seinen verstorbenen Eltern geerbt hat. „Einer, der kochen kann und eine Speisekarte anbietet, die zum Restaurant passt. Wenn die Qualität stimmt, dann belebt das auch die Gaststätte. Rosi und Günter May haben ja bewiesen, dass es funktioniert.“

Hausbesitzer Jürgen Limburger sucht einen neuen Pächter.

Angst, dass das Ordnungsamt dem neuen Pächter die Konzession nicht erteilt, hält Limburger für unbegründet. „Baulich ist alles in Ordnung, sogar der Brandschutz ist gewährleistet“, sagt der 59-jährige Niederbieberer, der aber selbst nicht ins Gaststätten-Gewerbe einsteigen möchte. „Ich arbeite derweil Vollzeit und bin rundum zufrieden mit meiner Arbeit.“

Die Hoffnung der Kneipenfreunde ist auch in Niederbieber weiter vorhanden, dass sich doch noch ein Pächter findet, und die aktuell noch geöffneten Gaststätten ihren Betrieb aufrechterhalten.