Knapp 400 Besucher tanzen auf großer Party in Neuwied

Viele Gäste sind gekommen, um im Neuwieder Heimathaus zu Eurodance- und Ravehymnen zu tanzen. Der Veranstalter hatte sich trotzdem noch mehr Besucher erhofft. Es war nicht die letzte Möglichkeit, eine Veranstaltung im Heimathaus zu besuchen.
War das die letzte große Party in der Stadthalle? Jens Becker und sein Team der Neuwied Musik GmbH hatten zu „Heimathaus Reloaded – One Last Rave“ zahlreiche Top-Acts in der guten Stube der Deichstadt eingeladen und wollten es noch einmal krachen lassen.