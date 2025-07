i Die Besucher schauen sich interessiert den 12 PS starken Traktor des Besitzer aus Weroth an. Jörg Niebergall

Eigentlich war alles gerichtet und am Sonntagmorgen hatte sich die Steimeler Ortsmitte dann auch mit unzähligen Schmuckstücken auf zwei oder vier Rädern gefüllt. Knapp 150 Fahrzeuge, vom Zweirad über den Sportflitzer bis hin zum Traktor, könnten es am Ende gewesen, die sich den Besuchern des Young- und Oldtimertreffens präsentierten. Neben der unterhaltsamen und durchaus interessanten Auto-, Traktor- und Motorradshow spielte die Coverband „Days of Tomorrow“ im Rahmenprogramm, zu leckeren Grillspezialitäten gab es gekühlte Getränke und so kam auch die Smalltalkrunde nicht zu kurz.

Alter Traktor im Mittelpunkt

Dann kam der Regen und machte dem veranstaltenden Verkehrs- und Verschönerungsverein Steimel einen Strich durch die Rechnung. Schnell hatte sich der Platz geleert und nur die Hartgesottenen wie Oliver Kruse aus Weroth mit seinem 12 PS starken Wahl-Traktor (Foto) blieben. Fürs gemeinsame Gruppenfoto mit Trecker, Besitzer, den VVV-Verantwortlichen und einigen Besuchern war also Zeit.