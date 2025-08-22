Der Besuch des Klostergartens der Waldbreitbacher Franziskanerinnen ist anders als ein Ausflug in einen Ziergarten. Hier gibt es Heilkräuter. Klostergärtnerin und Kräuterfachfrau Kordula Honnef erläutert auch, wofür welches Kraut gewachsen ist.

Waldbreitbach. Vielleicht hat der Garten Eden ein bisschen so ausgesehen wie der Klostergarten der Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Der Duft von Damaszener Rosen, Lavendel, Rosmarin, Thymian mit einem Hauch Pfefferminze und Majoran liegt ganz zart in der Luft. Etwas Salbei und Zitronenverbene sind auch dabei. Gewürzt mit dem Geruch von frisch geschnittenem Gras, Natur und Sommer.

Besuch in einem kleinen Paradies

Kräuter, Blumen, Obstbüsche dürfen im Klostergarten dort wachsen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Die wohltuende Stille, die über dem Gelände liegt, lässt sofort alle Hektik vergessen und wird nur durch das Summen und Brummen unzähliger Bienen oder Hummeln oder dem Schreien der Schwalben unterbrochen, die geschäftig unterwegs sind. Vervollständigt wird das kleine Paradies durch einen traumhaften Blick über das Wiedtal.

i Es gibt auch angelegte Kräuterbeete. Sabine Nitsch

„Das hier ist nur ein Paradies aus zweiter Hand. Die Schwestern würden sich nie anmaßen, ein Paradies zu schaffen. Das ist dem lieben Gott vorbehalten“, sagt Klostergärtnerin und Kräuterfachfrau Kordula Honnef, die für den Garten verantwortlich ist und ein wachsames Auge auf alles hat, was sich in den Beeten tummelt. Die Gärten gibt es seit Mitte der 1990er-Jahre. Einige Franziskanerinnen haben auch einen Rundweg um das Kloster gestaltet, der die historisch gewachsenen Streuobstwiesen einbezieht, sie haben Feuchtbiotope angelegt und einen Kräutergarten konzipiert mit mehr als 400 in Mitteleuropa heimischen Heilkräutern sowie einen Bibelgarten mit Pflanzen, die im Alten und Neuen Testament genannt sind.

Mit ihrem Projekt „Bewahrung der Schöpfung“ haben sie eine kleine Oase für Biodiversität geschaffen. „Ziel des Projektes ist eine respektvolle, friedvolle und nachhaltige Begegnung mit der Natur“, erläutert Honnef.

i Hier dürfen Pflanzen auch wachsen, wo sie sich besonders wohl fühlen. Sabine Nitsch

Der Kräutergarten ist kein Ziergarten. Aber was auf den ersten Blick unübersichtlich wirkt, ist es bei genauem Hinsehen nicht. „Man muss der Natur nur eine Chance geben, ihr vertrauen und sie geschehen lassen. Sie weiß genau, wie es am besten geht“, meint Honnef, die im Klostergarten ganz genau weiß, wo welches Kraut gewachsen ist und vor allem wofür. Sie kennt jede Pflanze und weiß, wie sie verarbeitet, heilsam angewendet wird oder einfach nur am besten schmeckt.

„Sie weiß genau, wie es am besten geht.“

Kordula Honnef ist Gärtnerin im Klostergarten und vertraut auf die Natur.

Mit diesem Wissen folgt sie dem Anspruch der Klostergärten, in denen der Anbau von Kräutern und das Wissen um deren Heilkraft Tradition ist. „Die Klostermedizin war jahrhundertelang die einzige Heilkunde. Die Gründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, Rosa Flesch, hat bereits als Kind Heilkräuter gesammelt, und später pflanzte sie für Kranke auf dem Klosterberg Kräuter an.“

Daran hat sich nichts geändert. „In unseren Gärten finden sich alte Gemüse- und Kräuterarten, die schon im Capitulare de Villis Karls des Großen erwähnt wurden. Außerdem wachsen hier Pflanzen, mit denen früher geheilt wurde, oder Bettstrohkräuter, die als Matratzenfüllung genutzt wurden wie der Odermennig, der nicht umsonst Bettstrauch heißt, oder Pflanzen, die für Arbeiten im Haus eingesetzt wurden und die in jedem Haus- und Hofgarten zu finden waren“, erklärt sie.

i Kordula Honnef erläutert genau, wofür die Kräuter angewendet werden können. Sabine Nitsch

Zu diesen Tausendsassas unter den Pflanzen gehört die hochgewachsene Wilde Karde. „Nach Regen sammelt sich in den Trichtern der Stängelblätter Wasser, das Vögel trinken können. Die stacheligen Blütenköpfe wurden zum Kardieren, bei dem die Rohwolle für das Spinnen vorbereitet wird, eingesetzt. Im Mittelalter wurden Zubereitungen aus der Wurzel äußerlich bei Schrunden und Ähnlichem eingesetzt.

Heilen mit der Wilden Möhre

Wirkstoffe aus der Karde sollen eine antibakterielle, entgiftende, blutreinigende, harn-, galle- und schweißtreibende Wirkung haben“, umreißt sie, was die Pflanze alles kann. Die Wilde Möhre wird in vielen Gärten rigoros als Unkraut entfernt. Dabei ist sie ein Elternteil unserer heutigen Karotte, die vermutlich ein Kreuzungsprodukt aus der Wilden Möhre und der südeuropäischen Riesenmöhre ist. „Die Wurzeln sind essbar. Außerdem nutzte man sie in der Volksheilkunde bei Hautentzündungen. In mittelalterlichen Kräuterbüchern taucht Daucus carota als Heilmittel auf“, erläutert die Kräuterfachfrau.

i Das Paradies in Waldbreitbach ist aus zweiter Hand. Sabine Nitsch

Sie zeigt auf markante Blütenstände der Gemeinen Schafgarbe, die übrigens Arzneipflanze des Jahres 2025 ist. „Wirksam sind dabei vor allem die verschiedenen Bitter- und Gerbstoffe der Schafgarbe sowie aus ihr gewonnene ätherische Öle und Flavonoide“, sagt sie. Schafgarbe hilft, wie auch der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie mitteilt, gegen leichte krampfartige Magen-Darm-Beschwerden oder menstruationsbedingte Krämpfe.

Gegen Herpesviren kommt Zitronenmelisse zum Einsatz. „Sie hat eine nachgewiesene antivirale Wirkung“, weiß Honnef und berichtet, dass ein Tee aus Heilzist das allgemeine Wohlbefinden steigert, Beifuß die Fettverdauung unterstützt, Herzgespann – auch eine traditionelle Heilpflanze aus der Klostermedizin – bei nervösen Herzbeschwerden zum Einsatz kommt.

Es scheint, dass gegen vieles ein Kraut gewachsen ist. Einfach auf die nächste Wiese gehen und ohne Kenntnisse Kräuter sammeln und anwenden, ist übrigens keine gute Idee. Man sollte die Pflanzen genau kennen und verarbeiten können. Sonst können Kräuter auch gesundheitsschädlich sein. Honnef weiß genau, wie es geht und für welche Beschwerden welches Kraut eingesetzt werden kann.

Dieses Wissen gibt sie weiter. Regelmäßig veranstaltet sie Kräuterwanderungen und Kräuterverarbeitungskurse oder Aktionstage für Kinder an. Infos auf der Seite: www.waldbreitbacher-franziskanerinnen.de. Im Klostergarten gibt es vor allem im Frühjahr auch Kräuter im Topf, aber auch das eine oder andere verarbeitete Kräuterprodukt, die gegen eine Spende abgegeben werden. Kurse gibt Kordula Honnef auch an der Kreisvolkshochschule.