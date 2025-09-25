Krankenhaus Linz-Remagen
Klinikübernahme durch neuen Träger wird konkreter
Das Krankenhaus Linz gehört zum Verbundkrankenhaus Linz-Remagen, dessen weitere Existenz gesichert zu sein scheint.
Heinz-Werner Lamberz

So ganz steht sie noch nicht fest, doch die Übernahme des insolventen Verbundkrankenhauses Linz-Remagen durch einen neuen Träger rückt näher. So berichtete Geschäftsführer Thomas Werner jetzt, wie es um die Vertragsunterzeichnung steht.

Kürzlich haben die Verantwortlichen des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen mit dem Gesellschafter Angela-von-Cordier-Stiftung die frohe Kunde in Aussicht gestellt: Beide Standorte – das Krankenhaus Maria Stern in Remagen und das Franziskushaus Linz – sollen bestehen bleiben, da sich mit großer Wahrscheinlichkeit doch noch ein Träger gefunden hat, nachdem die Verhandlungen mit einem ersten Interessenten ins Leere gelaufen waren.

