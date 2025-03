Nach Bekanntwerden des Insolvenzverfahrens des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen hat sich Landrat Achim Hallerbach jetzt ausführlicher geäußert. Er ist optimistisch, was den Erhalt des Franziskus-Krankenhauses in Linz angeht.

Die medizinische Versorgung in der Region Linz ist über das Krankenhaus Linz weiter gesichert, heißt es dort. Und tatsächlich gilt: Der Klinikbetrieb läuft weiter. In Linz wirke ein tolles, eingespieltes und professionelles Team aus motivierten Ärzten und Pflegern, so Hallerbach. Seine Bitte an alle Betroffenen ist es, zusammenzuhalten und sich nicht verängstigen zu lassen. „Sehen Sie bitte zuversichtlich einer Zukunftsperspektive entgegen, die sich erreichen lässt!“

Zeichen für den Erhalt des Franziskus-Krankenhauses

Es werde intensiv an tragfähigen Lösungen gearbeitet. Für das Krankenhaus Linz sprechen dem Landrat zufolge die eindeutigen, positiven Erklärungen des Krankenhausträgers zur Aufrechterhaltung des Betriebs, zur Sicherstellung von Arbeitsplätzen und der Fortzahlung der Löhne und Gehälter im Rahmen des Verfahrens. Das alles sei der Landesregierung in Mainz ebenso bekannt wie die grundsätzliche Bedeutung des Linzer Krankenhauses.

Kurz nach Bekanntwerden der Insolvenz äußerte sich am Donnerstag Gesundheitsminister Clemens Hoch und erklärte explizit: „Wir glauben an den Erhalt des Standortes Linz, denn wir haben dort viel investiert. Und wir wollen dort auch 2025 investieren, denn der Standort ist wichtig für die Versorgung des Landkreises Neuwied.“ Auch Hallerbach betont jetzt: In der Tat gehe es um eine wichtige Säule medizinischer Infrastruktur bei uns im Landkreis. Dafür sprächen auch die bereits erfolgten Investitionen, etwa in neue OP-Säle und der erst kürzlich erfolgte erste Spatenstich für die neue Rettungswache.

Laut Hallerbach ist es erfolgversprechend, dass sich der Krankenhausträger dazu entschieden hat, das eigenverantwortliche Schutzschirmverfahren zu nutzen und mit externer Expertise ein Zukunftskonzept zu entwickeln, heißt es in der Pressemitteilung. In der kommenden Woche wird es in Mainz einen Runden Tisch zum Krankenhaus Linz geben.

Mit Clemens Hoch gehe man zuversichtlich in die Gespräche mit dem Krankenhausträger und dem Insolvenzverwalter im Ministerium in Mainz. Mit dem Land und dem Minister gebe es ein konstruktives Zusammenwirken, das sich bislang bewährt habe, und dies gebe ebenso wie die eindeutige Positionierung des Ministers pro Erhalt auch in diesem Fall Anlass zur Zuversicht. Grundsätzlich setze sich der Kreis Neuwied im ständigen Austausch mit den Verantwortlichen im Land und vor Ort für die Gewährleistung einer stabilen medizinischen Infrastruktur ein.

Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hatte am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung erklärt, man habe beim Amtsgericht Ahrweiler Insolvenz angemeldet. Es handelt sich um einen Antrag auf Durchführung eines Schutzschirmverfahrens. Davon betroffen sind den Angaben nach auch die Maria Stern MVZ Remagen GmbH und die HL Service-Gesellschaft Remagen mbH. Ziel der Verfahren sei es, das Verbundkrankenhaus mit den Standorten Franziskus-Krankenhaus Linz und Krankenhaus Maria Stern Remagen sowie die angrenzenden Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und die für die Reinigung zuständige Servicegesellschaft bei laufendem Betrieb wirtschaftlich neu auszurichten.

Während das Verfahren läuft, soll sich für Patienten und Mitarbeiter nichts ändern, so das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen. „Der medizinische Betrieb läuft vollumfänglich und unverändert weiter. Bereits vereinbarte Termine für ambulante und stationäre Behandlungen sowie Therapien finden wie gewohnt statt. Neue Terminvereinbarungen sind nach wie vor möglich“, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach sind auch die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter gesichert. Sie werden während der Verfahren von der Bundesagentur für Arbeit übernommen.