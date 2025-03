Kleinteilige Struktur trifft auch im Kreis auf Kritik

Karsten Fehr, Bürgermeister der VG Unkel und Vorsitzender der Kreisgruppe Neuwied des Gemeinde- und Städtebundes, ist bei der Debatte um mögliche Gemeinde-Fusionen anderer Ansicht als die von unserer Zeitung befragten Ortsbürgermeister. Der VG-Chef begrüßt, dass sich der Präsident des Landesrechnungshofs mit den Kommunalstrukturen in Rheinland-Pfalz befasst und „maßvolle Schritte“ zu größeren Einheiten angeregt hat. „Täglich erlebe ich, wie die kleinteilige Verwaltungsstruktur die Effizienz hemmt, insbesondere die dringend notwendige Entbürokratisierung. Bereits 2003 wurde festgestellt, dass die Trennung von Verwaltungskompetenz und Entscheidungskompetenz in Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden eine große Schwäche darstellt, da sie sowohl die Verwaltungskraft als auch die politische Gestaltungsfähigkeit beeinträchtigt“, sagt Fehr.

Auflösung von Gemeinden unter 300 Einwohnern bereits jetzt möglich

Klare Strukturen und größere Einheiten seien wünschenswert, doch eine Mindestgröße von 1000 Einwohnern pro Gemeinde hält er derzeit für nicht realisierbar, da es keine gesetzliche Grundlage gebe und erheblicher Widerstand zu erwarten sei. „Zwar erlaubt die Gemeindeordnung bereits die Auflösung von Gemeinden mit weniger als 300 Einwohnern, doch wird diese Möglichkeit aus politischen Gründen kaum genutzt“, so Fehr. Eine echte Verwaltungsvereinfachung erfordere überparteiliche Einigkeit. Angesichts der Landtagswahl im Jahr 2026 scheint dies für Fehr „unrealistisch“. Die bisherige interkommunale Zusammenarbeit hält er für „unzureichend“.

„Für mich ist dieser überörtliche Ansatz deutlich zeitgemäßer als ein Konkurrenz- oder Kirchturmdenken in manchen Ortsgemeinden.“

Karsten Fehr, Bürgermeister der VG Unkel und Vorsitzender der Kreisgruppe Neuwied des Gemeinde- und Städtebundes über die Arbeit der Verbandsgemeindeverwaltungen

Die kleinteilige Verwaltungsstruktur basiere auf der früheren Idee eines selbstverwaltenden Dorfes, die jedoch längst nicht mehr der Realität entspreche. „Ich habe großen Respekt vor den Ortsbürgermeistern, die sich mit viel Engagement einsetzen. Allerdings erlebe ich immer wieder, dass ihre bürokratische und finanzielle Überforderung weit mehr als nur ein Gefühl ist. Hinzu kommen die persönliche Verantwortung und Haftung, die sie tragen müssen“, so Fehr. Die zunehmende Regelungsdichte auf kommunaler Ebene mache die Verbandsgemeinde immer wichtiger, da ihre Verwaltung im Austausch mit höheren Verwaltungsebenen steht und über das nötige Fachwissen verfüge. „Das führt häufig zu Spannungen zwischen den Verwaltungen und den ehrenamtlichen Bürgermeistern, die vor allem die Lage in ihrer eigenen Gemeinde und den Vergleich zu Nachbargemeinden im Blick haben. Die Verbandsgemeindeverwaltungen hingegen verfolgen eine übergeordnete, strategische Perspektive. Für mich ist dieser überörtliche Ansatz deutlich zeitgemäßer als ein Konkurrenz- oder Kirchturmdenken in manchen Ortsgemeinden“, betont Fehr.

„Selbst wenn die verbleibenden Ortsbürgermeister dann größere Gemeinden führen und höhere Aufwandsentschädigungen erhalten würden, wäre das Einsparpotenzial erheblich.“

Karsten Fehr über die finanziellen Vorteile bei Gemeinde-Fusionen

Der Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes sieht durch eine Reduzierung der Zahl der landesweit 1605 Ortsgemeinden unter 1000 Einwohnern auch die Möglichkeit, Geld zu sparen. Fehr schätzt, dass die Aufwandsentschädigung für die 1605 Ortsbürgermeister sich pro Monat auf rund eine Million Euro beläuft. „Ohne den Ehrensold für ehemalige Ortsbürgermeister oder die Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder mit einzurechnen“, merkt er an. Fehr sei davon überzeugt, dass eine Reduzierung der Gemeinden auf rund 600 nicht nur erhebliche finanzielle Einsparungen bringen würde, sondern auch die Verwaltungen deutlich entlasten könnte. „Selbst wenn die verbleibenden Ortsbürgermeister dann größere Gemeinden führen und höhere Aufwandsentschädigungen erhalten würden, wäre das Einsparpotenzial erheblich“, so Fehr.

Fehr: Größere Einheiten machen Amt des Ortsbürgermeisters nicht attraktiver

Keinen positiven Effekt verspricht sich Fehr durch die Gemeinde-Fusionen auf die Besetzung von Bürgermeisterämtern. Rückblick: In mehr als 520 Ortsgemeinden gab es nach der Kommunalwahl 2024 keinen Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters. „Zwar konnten viele dieser Ämter durch die Räte besetzt werden, doch Ende 2024 waren immer noch 54 Ortsgemeinden ohne Bürgermeister. In 15 dieser Gemeinden musste schließlich die Kommunalaufsicht einen Beauftragten einsetzen, also eine Fremdverwaltung. Diese Entwicklung war absehbar“, kritisiert Fehr. Eine Zusammenlegung von Gemeinden würde zwar die Anzahl der unbesetzten Bürgermeisterposten verringern, das Amt aber nicht attraktiver machen, da sich auch der Verantwortungsbereich vergrößern würde, gibt Fehr zu bedenken. Um mehr Menschen für das Amt zu gewinnen, müsste vielmehr die persönliche Verantwortung und Haftung reduziert werden. Eine Lösung könnte die Bildung von verbandsfreien Gemeinden sein, da hier der Ortsvorsteher weniger Verantwortung und Haftung tragen würden als ein Ortsbürgermeister.

Verbandsfreie Gemeinden oder Fusion von Verbandsgemeinden als Lösung?

Die Umwandlung von Verbandsgemeinden in verbandsfreie Gemeinden hält er daher für den zielführenderen Ansatz. „Ursprünglich sollte das Konstrukt der Verbandsgemeinde nur eine Übergangslösung sein, doch dieses Ziel wurde aus den Augen verloren. Eine freiwillige Umwandlung, insbesondere bei kleineren Verbandsgemeinden mit bis zu zehn Ortsgemeinden, könnte die Verwaltung und die Kommunen deutlich leistungsfähiger machen“, sagt Fehr.

Eine Alternative wäre, ganze Verbandsgemeinden zusammenzulegen. „Als 2016 eine freiwillige Fusion der Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz und Unkel zur Diskussion stand, betonte das rheinland-pfälzische Innenministerium, das dadurch die Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Verwaltungskraft erheblich gesteigert werden könnten. Ich sehe darin nach wie vor eine große Chance, die kommunalen Strukturen im Landkreis Neuwied zu stärken. Eine kommunale Gebietsänderung schafft den Rahmen für strukturelle Verbesserungen, die dann durch die Selbstverwaltung der neu gebildeten Gebietskörperschaft optimal genutzt werden können“, so Fehr. Allgemein sei jedoch festzuhalten, dass die Leistungsfähigkeit jeder Gemeinde in Rheinland-Pfalz durch eine angemessene Finanzausstattung durch Bund und Land verbessert werden könnte – insbesondere im Hinblick auf das Konnexitätsprinzip auch verbessert werden müsste.