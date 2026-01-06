Gesichter des Karnevals Kleinmaischeid: Eine Familie im Karnevalsfieber Jörg Niebergall 06.01.2026, 13:00 Uhr

i Petra Flammersfeld ist Vorsitzende der KG Rot-Weiß Kleinmaischeid. Bei ihr ist fast das ganze Jahr über Karneval. Flammersfeld

Petra Flammersfeld ist die Vorsitzende der KG Rot-Weiß Kleinmaischeid. Bei ihr ist Karneval Familiensache - auch Ehemann Uli und Tochter Ivonne sind aktiv. Und: Er dauert fast das ganze Jahr.

Die Kleinmaischeider Narretei scheint Petra Flammersfeld in die Wiege gelegt worden zu sein. Dabei ist die 61-Jährige gar keine waschechte Westerwälderin. Geboren im Ruhrpott, zog es ihre Familie mit der damals einjährigen Petra in den frühen 1960er-Jahren in Richtung ihres heutigen Heimatorts.







