Schäfer-Expansion in Neuwied Kleinere Bäckereien sollten auf Kundenwünsche eingehen Jörg Niebergall 07.07.2026, 19:00 Uhr

i Brot liegt im Tresen einer Bäckerei (Symbolbild). Boris Roessler. picture alliance/dpa

Die Großbäckerei „Schäfer – Dein Bäcker“ plant in Neuwied eine weitere Filiale. Damit erhöht sich auch der Druck auf kleinere Bäckereibetriebe. Nun fragten wir den Innungsobermeister nach Herausforderungen und Chancen für kleine Bäckereien.

Der Duft von frischem Brot gehört für viele Menschen zum Alltag. Hinter den Ladentheken vieler Bäckereien herrscht jedoch seit Jahren ein harter Verdrängungswettbewerb. Große Filialketten wie die Bäckerei Schäfer expandieren wie aktuell in Neuwied, Discounter bauen ihr Backwarenangebot aus, und immer mehr traditionelle Familienbetriebe geben auf.







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